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Драка в Ленинском районе Красноярска закончилась стрельбой с пострадавшими

В Красноярске завели уголовное дело после стрельбы в микрорайоне «Черемушки».

Источник: Комсомольская правда

9 мая в Ленинском районе Красноярска произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Пострадали двое мужчин.

Все произошло во дворе дома по Шевченко, 1А в микрорайоне «Черемушки». Между несколькими мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в потасовку. Один из участников драки достал пистолет (предположительно, травматический) и начал стрелять по другим. Он попал в двоих человек. Информации о состоянии раненых пока нет.

10 мая в МВД по Красноярскому краю сообщили, что очевидцы случившегося позвонили в дежурную часть. Полицейские работали на месте происшествия. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ведется расследование.