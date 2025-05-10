Драка в Ленинском районе Красноярска закончилась стрельбой с пострадавшими

Все произошло во дворе дома по Шевченко, 1А в микрорайоне «Черемушки». Между несколькими мужчинами возник конфликт, который быстро перерос в потасовку. Один из участников драки достал пистолет (предположительно, травматический) и начал стрелять по другим. Он попал в двоих человек. Информации о состоянии раненых пока нет.