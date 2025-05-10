Расследование дела экс-главы МЧС Самарской области завершили

Завершено расследование дела бывшего главы МЧС Самарской области Олега Бойко. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Олега Бойко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Руководителей компании, передавшей взятку, также задержали. Экс-глава МЧС признал свою вину и продолжает сотрудничать со следствием.
Напомним, Олега Бойко отправил в СИЗО Басманный столичный суд в декабре прошлого года. Также под арестом оказались представители коммерческой организации и директора нескольких фирм.