Расследование дела экс-главы МЧС Самарской области завершили

Олега Бойко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Руководителей компании, передавшей взятку, также задержали. Экс-глава МЧС признал свою вину и продолжает сотрудничать со следствием.