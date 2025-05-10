В Перми автомобиль сбил на шоссе Космонавтов восьмилетнюю девочку

Автомобиль сбил восьмилетнюю девочку на переходе шоссе Космонавтов в Перми утром 10 мая, передаёт 59.RU.
О том, что в районе автобусной остановки «Больничный городок» на пересечении улицы Братьев Игнатовых и шоссе Космонавтов машина наехала на пешехода, очевидцы рассказали в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».
На опубликованной местными жителями фотографии — стоящий на дороге легковой автомобиль, за которым образовалась пробка, и люди, склонившиеся над лежащим человеком: по фото трудно понять, взрослый это или ребёнок.
В МВД по Пермскому краю пояснили, что ДТП произошло около 10:26.
«По шоссе Космонавтов со стороны улицы 9 Мая в направлении улицы Одоевского ехал 29-летний мужчина на Kia K5. У дома № 152/1 он сбил восьмилетнюю девочку», — рассказали правоохранители.
По предварительной информации, школьница стала переходить дорогу на красный свет. Пострадавшую с травмами увезли в больницу.
Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос о обстоятельствах происшествия, а краевой Минздрав — о том, в каком состоянии находится девочка.
Напомним, меньше месяца назад в Александровском округе 63-летний водитель вечером на легковом автомобиле насмерть сбил мужчину.