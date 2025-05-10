Пожарный ушел на обследование леса, в котором его поджидала страшная смерть. Подробности произошедшего шокируют

Вторая трагедия произошла с пожарными в Забайкалье за последние два месяца. В конце апреля трое сибиряков, прибывших на борьбу со стихией, погибли в огне, который охватил лес. А сегодня, 10 мая, стало известно еще об одном ужасном случае. На пожарного напал медведь в Забайкалье. К несчастью, мужчина погиб.
Лесной пожар в Хилокском округе приблизился к территории Ингодинского участкового лесничества. На его обследование направилась группа лесных пожарных. Два человека отделились от основной группы, и в этот момент на них предположительно напал медведь. Раны, полученные одним из участковых лесничих, оказались смертельными, рассказывают в региональном Минприроды.
Однако судьба второго пожарного была неизвестна. На его поиски выдвинулась группа, в которую вошли инспекторы правоохранительных органов, региональное МЧС, медики и сотрудники Охотуправления. Но вскоре лесной пожарный сам вернулся в лагерь. Он жив и здоров.
Сейчас охотинспекторы организовали круглосуточное дежурство на время, пока в Хилокском округе тушат пожар. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Охотуправления регионального Минприроды.
С родными лесных пожарных, которые находились в момент нападения дикого животного на обследовании пожара, встретился глава регионального Минприроды Павел Волжин.