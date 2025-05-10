Пожарный ушел на обследование леса, в котором его поджидала страшная смерть. Подробности произошедшего шокируют

Вторая трагедия произошла с пожарными в Забайкалье за последние два месяца. В конце апреля трое сибиряков, прибывших на борьбу со стихией, погибли в огне, который охватил лес. А сегодня, 10 мая, стало известно еще об одном ужасном случае. На пожарного напал медведь в Забайкалье. К несчастью, мужчина погиб.