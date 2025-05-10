В Москве мошенники похитили у пенсионера 14 млн рублей

Как пояснили в надзором ведомстве, пенсионеру позвонили от якобы представителя сотовой компании. В ходе разговора мошенник сообщил пенсионеру, что у него заканчивается договор обслуживания сим-карты и рассказал об имеющихся льготах. Когда мужчина заинтересовался предложением, неизвестный попросил сообщить данные СНИЛС. Далее позвонили уже лжесиловики. Они сообщили, что данными пенсионера завладели мошенники и оформили доверенность на продажу его квартиры. «Звонок осуществлялся по видеосвязи, в ходе которой злоумышленник продемонстрировал потерпевшему сомнительный договор дарения, после чего переключил его якобы на представителя банка, который сообщил пенсионеру, что необходимо фиктивно продать квартиру, чтобы она не досталась мошенникам, после этого сделка будет отменена, квартира останется в собственности потерпевшего, а злоумышленники будут пойманы», — сказали в пресс-службе.