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В Самаре трехлетний упал в незакрытый колодец

Глава СК проконтролирует расследование уголовного дела в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре трехлетний ребенок провалился в незакрытый колодец. В дело вмешались сотрудники СУ СК РФ и Самарской области.

— По данным следствия, 8 мая ребенок наступил на крышку люка, которая была неправильно закрыта. В результате ребенок упал в колодец. Пострадавшего госпитализировали. Данные опубликовали в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — отметили в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы следственного комитета региона Александра Воеводина. Расследование дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.

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