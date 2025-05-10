В Самаре трехлетний упал в незакрытый колодец

— По данным следствия, 8 мая ребенок наступил на крышку люка, которая была неправильно закрыта. В результате ребенок упал в колодец. Пострадавшего госпитализировали. Данные опубликовали в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — отметили в сообщении.