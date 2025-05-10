В Самаре трехлетний упал в незакрытый колодец

В Самаре трехлетний ребенок провалился в незакрытый колодец. В дело вмешались сотрудники СУ СК РФ и Самарской области.
— По данным следствия, 8 мая ребенок наступил на крышку люка, которая была неправильно закрыта. В результате ребенок упал в колодец. Пострадавшего госпитализировали. Данные опубликовали в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — отметили в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад у главы следственного комитета региона Александра Воеводина. Расследование дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.
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