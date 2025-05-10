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В Приморье с заключенного взыщут 57 тысяч рублей за побег

В Приморском крае осуждённый, совершивший побег из исправительного учреждения, по решению суда обязан возместить материальный ущерб, причинённый колонии, сообщает Вести. Приморье.

Источник: Freepik

Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 20» подало иск к осуждённому К., отбывающему 19-летний срок за преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ. В августе 2024 года осуждённый, используя самодельные инструменты, повредил ограждение и совершил побег, однако в течение суток был задержан сотрудниками ГАИ.

За это преступление Артёмовский городской суд добавил ему 2 года лишения свободы по статье 313 УК РФ. Согласно иску администрации колонии, на организацию розыска и восстановление повреждённых сооружений было потрачено 57 913 рублей 28 копеек.

Находкинский городской суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск в полном объёме. Теперь осуждённый обязан возместить указанную сумму в пользу учреждения.