В Приморье с заключенного взыщут 57 тысяч рублей за побег

Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 20» подало иск к осуждённому К., отбывающему 19-летний срок за преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ. В августе 2024 года осуждённый, используя самодельные инструменты, повредил ограждение и совершил побег, однако в течение суток был задержан сотрудниками ГАИ.
За это преступление Артёмовский городской суд добавил ему 2 года лишения свободы по статье 313 УК РФ. Согласно иску администрации колонии, на организацию розыска и восстановление повреждённых сооружений было потрачено 57 913 рублей 28 копеек.
Находкинский городской суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск в полном объёме. Теперь осуждённый обязан возместить указанную сумму в пользу учреждения.