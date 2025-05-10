В Приморье с заключенного взыщут 57 тысяч рублей за побег

Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 20» подало иск к осуждённому К., отбывающему 19-летний срок за преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 УК РФ. В августе 2024 года осуждённый, используя самодельные инструменты, повредил ограждение и совершил побег, однако в течение суток был задержан сотрудниками ГАИ.