В Башкирии от ожогов погиб 43-летний мужчина

ЧП произошло в кухне частного бревенчатого дома по улице Островского. Обгорели пластиковые панели на стенах и подвесные шкафы гарнитура.
Причину возгорания устанавливает пожарный дознаватель.
Житель Янаула получил ожоги 90% тела при пожаре в своём доме и скончался на следующий день в больнице, сообщили в МЧС по РБ.
ЧП произошло в кухне частного бревенчатого дома по улице Островского. Обгорели пластиковые панели на стенах и подвесные шкафы гарнитура.
Причину возгорания устанавливает пожарный дознаватель.