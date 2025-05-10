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В Башкирии от ожогов погиб 43-летний мужчина

Житель Янаула получил ожоги 90% тела при пожаре в своём доме и скончался на следующий день в больнице, сообщили в МЧС по РБ.

Источник: МЧС по РБ

ЧП произошло в кухне частного бревенчатого дома по улице Островского. Обгорели пластиковые панели на стенах и подвесные шкафы гарнитура.

Причину возгорания устанавливает пожарный дознаватель.