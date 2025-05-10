Сегодня рано утром в Самаре произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировский район, улица Марии Авейде, 12. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:34. Огонь охватил домашние вещи на площади около 10 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, в 06:32 возгорание было полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти 4 человека, ещё 15 жителей дома, включая 5 детей, были эвакуированы. К ликвидации пожара привлекались 26 специалистов и 11 единиц техники. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Ранее в Самаре на ул. Самарской водитель автомобиля неудачно припарковался, из-за чего машина врезалась в фонарный столб, частично выехала на тротуар и едва не столкнулась с фасадом здания. Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!