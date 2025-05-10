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В Башкирии скончался мужчина, получивший ожоги 90% тела

В башкирской больнице после пожара скончался мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Янауле в больнице после пожара скончался мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел 9 мая в бревенчатом частном доме на улице Островского. Огонь вспыхнул на кухне, где находился 43-летний мужчина. Пожар повредил пластиковые панели и кухонный гарнитур на площади девяти квадратным метров.

Фото: МЧС РБ.

— Пожарные МЧС России ликвидировали горение и не допустили распространения огня. В результате пожара мужчина получил сильные ожоги 90% тела и был экстренно госпитализирован в реанимацию. К сожалению, мужчина сегодня утро скончался, — передали в МЧС.

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