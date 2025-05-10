Ушел из дома и пропал: поиски девятилетнего мальчика окончены в Иркутске

Вечером 10 мая в Иркутске пропал девятилетний мальчик. Родители ребенка обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Так стало известно, что школьник сегодня ушел из дома, который находится по улице Освобождения, но так и не вернулся.
— На вид мальчику 9−10 лет, худощавого телосложения, волосы черные, азиатский тип лица, рост 145 см, — рассказывают в отряде «Поиск пропавших людей» по Иркутской области.
Из особых примет: у мальчика на шее и возле уха слева родинки, а также шрам около пяти сантиметров чуть выше паховой области. В день исчезновения был одет в серо-голубую футболку, синие шорты, зеленую кепку, серо-белые кроссовки, носки серо-синего цвета.
Мальчик найден в 19:25 10 мая.