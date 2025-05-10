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Более 10 тысяч нарушений ПДД выявлено за 21 день в Акмолинской области

Именно столько — 21 день — в регионе продолжалось ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

За это время в регионе было выявлено более 10 тысяч нарушений ПДД. Среди них — 132 случая управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 64 факта вождения лицами, лишенными права управления.

поделились в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области

10 мая около 05:25 утра на автодороге Боровое — Щучинск патрульные обратили внимание на автомобиль марки Kia Optima. Водитель, заметив полицейскую машину, притормозил и стал двигаться медленно. Полицейские остановили автомобиль для проверки. И не зря.

От 33-летнего водителя исходил сильный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 608 Кодекса об административных правонарушениях РК.

добавили в полиции

По словам полицейских, нетрезвый водитель представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, поскольку не способен адекватно контролировать ситуацию на дороге.