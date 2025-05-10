Более 10 тысяч нарушений ПДД выявлено за 21 день в Акмолинской области

За это время в регионе было выявлено более 10 тысяч нарушений ПДД. Среди них — 132 случая управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 64 факта вождения лицами, лишенными права управления.
10 мая около 05:25 утра на автодороге Боровое — Щучинск патрульные обратили внимание на автомобиль марки Kia Optima. Водитель, заметив полицейскую машину, притормозил и стал двигаться медленно. Полицейские остановили автомобиль для проверки. И не зря.
От 33-летнего водителя исходил сильный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 608 Кодекса об административных правонарушениях РК.
По словам полицейских, нетрезвый водитель представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, поскольку не способен адекватно контролировать ситуацию на дороге.