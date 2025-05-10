Стали известны подробности массового ДТП на М-10

В субботу примерно в 11:40 на 672-м километре трассы 85-летний водитель на «ВАЗе» начал перестраиваться из одной полосы в другую. В этот момент он столкнулся с тягачом «Мерседес», за рулем которого была 39-летняя женщина. Дальше «ВАЗ» вылетел на встречку и врезался в металлическое ограждение. Затем произошло столкновение с автомобилем «Джили» под управлением 23-летней девушки. «Джили» из-за удара отлетел в сторону и столкнулся со «Шкодой», за рулем которой ехал 48-летний мужчина.