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Стали известны подробности массового ДТП на М-10

Массовая авария на трассе М-10 началась с перестроения авто из одной полосы в другую. Детали ДТП 10 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Фонтанка.ру

В субботу примерно в 11:40 на 672-м километре трассы 85-летний водитель на «ВАЗе» начал перестраиваться из одной полосы в другую. В этот момент он столкнулся с тягачом «Мерседес», за рулем которого была 39-летняя женщина. Дальше «ВАЗ» вылетел на встречку и врезался в металлическое ограждение. Затем произошло столкновение с автомобилем «Джили» под управлением 23-летней девушки. «Джили» из-за удара отлетел в сторону и столкнулся со «Шкодой», за рулем которой ехал 48-летний мужчина.

После череды столкновений «Джили» загорелся. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Девушка, которая ехала за рулем «Джили», от медицинской помощи отказалась.

«Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.