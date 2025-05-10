В Петербурге забыли о трагедии с автобусом на Поцелуевом мосту всего через год

Напомним, что водителя признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. К этой траурной дате «МК в Питере» выпустил специальный материал, где выживший чудом пассажир Александр рассказал о том страшном дне и о своей погибшей возлюбленной, с которой они вместе ехали в автобусе.