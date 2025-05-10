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В Петербурге забыли о трагедии с автобусом на Поцелуевом мосту всего через год

Ровно год назад, 10 мая 2024 года, у Поцелуева моста в Петербурге произошла трагедия, в которой погибли семь человек. Автобус упал в Мойку, спастись удалось только водителю автобуса Рахматшоху Курбонову и пассажиру Александру Тверитневу. Сейчас о том страшном дне совершенно ничего не напоминает.

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Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова приехала на траурное место, возложила цветы и увидела, что рядом нет никакого мемориала. Люди просто проходят мимо, влюбленные целуются. Видимо, мало кто вспоминает о том, что год назад автобус под номером 262 рухнул с переправы в воду. Похоже, город забыл о случившемся.

Более того, к годовщине трагедии городские службы даже не удосужились стереть рекламу нелегальных экскурсий по крышам, которые смертельно опасны. Отреставрированное место уже начинает ржаветь, а сам асфальт грязный и в мусоре.

Теплоходы с экскурсиями плывут беспрестанно, а туристы, любующиеся красотами Петербурга, машут прохожим и улыбаются, делают снимки.

Напомним, что водителя признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. К этой траурной дате «МК в Питере» выпустил специальный материал, где выживший чудом пассажир Александр рассказал о том страшном дне и о своей погибшей возлюбленной, с которой они вместе ехали в автобусе.