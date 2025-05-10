В Петербурге забыли о трагедии с автобусом на Поцелуевом мосту всего через год

Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова приехала на траурное место, возложила цветы и увидела, что рядом нет никакого мемориала. Люди просто проходят мимо, влюбленные целуются. Видимо, мало кто вспоминает о том, что год назад автобус под номером 262 рухнул с переправы в воду. Похоже, город забыл о случившемся.
Более того, к годовщине трагедии городские службы даже не удосужились стереть рекламу нелегальных экскурсий по крышам, которые смертельно опасны. Отреставрированное место уже начинает ржаветь, а сам асфальт грязный и в мусоре.
Теплоходы с экскурсиями плывут беспрестанно, а туристы, любующиеся красотами Петербурга, машут прохожим и улыбаются, делают снимки.
Напомним, что водителя признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. К этой траурной дате «МК в Питере» выпустил специальный материал, где выживший чудом пассажир Александр рассказал о том страшном дне и о своей погибшей возлюбленной, с которой они вместе ехали в автобусе.