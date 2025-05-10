Скандальное происшествие с бывшим самбистом в Калининграде

Всероссийская федерация самбо выступила с заявлением, в котором отметила, что Гончаров не является членом сборной России по самбо. Его спортивная карьера завершилась после получения бронзовой медали на чемпионате России по боевому самбо в 2008 году. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Гончаров отдыхал в ночном клубе с друзьями. При попытке покинуть заведение без оплаты счета, менеджер заведения дважды обратилась к компании с просьбой рассчитаться. В ответ на второе обращение около лифта Гончаров нанёс сотруднице удар по лицу, после чего компания покинула заведение.