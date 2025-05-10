В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл ресторан после отравления

«Специалисты вынесли решение в связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства в организации общественного питания. В частности, в ресторане выявлена продукция без необходимых документов, не проводится производственный лабораторный контроль, нарушаются требования к соблюдению технологического процесса и другие», — рассказали в пресс-службе.
Для проведения экспертиз отобраны пробы сырья, готовой продукции, воды и смывов с поверхностей. Все сотрудники заведения проходят медицинское обследование.
По предварительным данным, одна из посетительниц ресторана обратилась за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления.
Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о полном приостановлении деятельности заведения. Окончательное решение будет принято после получения результатов лабораторных исследований.
Напомним, в Екатеринбурге ухудшилось состояние детей, отравившихся в школьной столовой. Следователи возбудили уголовное дело.