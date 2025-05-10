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В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл ресторан после отравления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ФедералПресс. Центральный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу ресторана «Мидийное место» из-за многочисленных нарушений санитарных норм.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Специалисты вынесли решение в связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства в организации общественного питания. В частности, в ресторане выявлена продукция без необходимых документов, не проводится производственный лабораторный контроль, нарушаются требования к соблюдению технологического процесса и другие», — рассказали в пресс-службе.

Для проведения экспертиз отобраны пробы сырья, готовой продукции, воды и смывов с поверхностей. Все сотрудники заведения проходят медицинское обследование.

По предварительным данным, одна из посетительниц ресторана обратилась за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления.

Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о полном приостановлении деятельности заведения. Окончательное решение будет принято после получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, в Екатеринбурге ухудшилось состояние детей, отравившихся в школьной столовой. Следователи возбудили уголовное дело.