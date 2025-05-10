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В реке Тагил нашли тело мужчины

В селе Лая в реке нашли тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В реке Тагил утонул мужчина. Его тело обнаружили спасатели 9 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, страшная находка была сделана в районе села Лая в Горноуральском городском округе.

По данным спасателей, сейчас на месте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Также из-за весеннего паводка в Свердловской области затопило семь низководных мостов. Всего на территории области затоплены 7 низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Из-за этого транспортное сообщение ограничено с 19-ю населенными пунктами.

Среди них деревни Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Макуй и Барбашина. Также в списке оказались села Кумарьинское, Яр и Чернышово.