В реке Тагил нашли тело мужчины

В реке Тагил утонул мужчина. Его тело обнаружили спасатели 9 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, страшная находка была сделана в районе села Лая в Горноуральском городском округе.
По данным спасателей, сейчас на месте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Также из-за весеннего паводка в Свердловской области затопило семь низководных мостов. Всего на территории области затоплены 7 низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Из-за этого транспортное сообщение ограничено с 19-ю населенными пунктами.
Среди них деревни Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Макуй и Барбашина. Также в списке оказались села Кумарьинское, Яр и Чернышово.