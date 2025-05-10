В реке Тагил нашли тело мужчины

Также из-за весеннего паводка в Свердловской области затопило семь низководных мостов. Всего на территории области затоплены 7 низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья. Из-за этого транспортное сообщение ограничено с 19-ю населенными пунктами.