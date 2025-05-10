Селевой поток обрушился на легковушку в Нижнем Новгороде

Согласно информации, происшествие случилось на улице Ошарской. Из-за проливных дождей со стройплощадки песок сошел прямо на припаркованный автомобиль. На место происшествия уже приехала спецтехника и сотрудники администрации Советского района. К счастью, автомобиль не пострадал. Угрозы соседним зданиям и населению нет.