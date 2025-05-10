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Селевой поток обрушился на легковушку в Нижнем Новгороде

Происшествие случилось на улице Ошарской.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 59% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры»

Селевой поток обрушился на автомобиль в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».

Согласно информации, происшествие случилось на улице Ошарской. Из-за проливных дождей со стройплощадки песок сошел прямо на припаркованный автомобиль. На место происшествия уже приехала спецтехника и сотрудники администрации Советского района. К счастью, автомобиль не пострадал. Угрозы соседним зданиям и населению нет.

Напомним, непогода обрушилась на Нижегородскую область 10 мая. Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер. Из-за непогоды нижегородская канатная дорога приостановила работу.