Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летнего велосипедиста сбила машина в Севастополе

ДТП произошло возле дома по проспекту Античный.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя

В Севастополе 12-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции города-героя, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 мая возле дома по проспекту Античный, 20 Б.

«29-летний водитель, управляя автомобилем Honda, произвел наезд на 12-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в больницу. По данным ГАИ, водитель был трезв.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту аварии.