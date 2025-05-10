12-летнего велосипедиста сбила машина в Севастополе

В Севастополе 12-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции города-героя, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 мая возле дома по проспекту Античный, 20 Б.
«29-летний водитель, управляя автомобилем Honda, произвел наезд на 12-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в ГАИ.
В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в больницу. По данным ГАИ, водитель был трезв.
Госавтоинспекторы проводят проверку по факту аварии.