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Автомобиль сбил пешехода в Ростове

Ростовская область, 10 мая 2025. DON24.RU. Один человек пострадал в результате ДТП в Ростове, информирует ГАИ. Инцидент произошел сегодня в 11:05.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигаясь по улице Большой Садовой со стороны проспекта Буденновского в направлении улицы Семашко, в районе дома № 52 на Большой Садовой допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 54-летний пешеход. Ему оказана медицинская помощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего.