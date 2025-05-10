Автомобиль сбил пешехода в Ростове

«Водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигаясь по улице Большой Садовой со стороны проспекта Буденновского в направлении улицы Семашко, в районе дома № 52 на Большой Садовой допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении.