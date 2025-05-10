В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода

По словам очевидцев, на высокой скорости по улице Садвакасова двигался автомобиль BMW 5-й серии, за рулем которого находился несовершеннолетний.
Машина сбила пешехода с такой силой, что пострадавший отлетел в сторону обочины и ударом тела повредил припаркованный автомобиль Mercedes Viano. После этого BMW также врезался в тот же Mercedes.
От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.
В результате столкновения BMW с поврежденным колесом проехал еще порядка 20−30 метров и только затем остановился. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
За рулем автомобиля находился несовершеннолетний, взявший машину у брата. Он был задержан. Инцидент произошел в жилом секторе, рядом с которым расположены детские площадки, что, по словам местных жителей, вызывает обеспокоенность из-за интенсивного движения транспорта.
По факту происшествия проводится расследование.