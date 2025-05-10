Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода

10 мая в Алматы на улице Садвакасова, недалеко от пересечения с улицей Тургенская, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам очевидцев, на высокой скорости по улице Садвакасова двигался автомобиль BMW 5-й серии, за рулем которого находился несовершеннолетний.

Машина сбила пешехода с такой силой, что пострадавший отлетел в сторону обочины и ударом тела повредил припаркованный автомобиль Mercedes Viano. После этого BMW также врезался в тот же Mercedes.

От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

В результате столкновения BMW с поврежденным колесом проехал еще порядка 20−30 метров и только затем остановился. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

За рулем автомобиля находился несовершеннолетний, взявший машину у брата. Он был задержан. Инцидент произошел в жилом секторе, рядом с которым расположены детские площадки, что, по словам местных жителей, вызывает обеспокоенность из-за интенсивного движения транспорта.

По факту происшествия проводится расследование.