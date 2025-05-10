В Башкирии пожарные спасли в горящей квартире четырёх человек

На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и из задымлённой зоны спасли четырёх человек.
К тушению привлекались 16 специалистов и шесть единиц техники.
Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.
В Стерлитамаке на проспекте Ленина произошёл пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, загорелась кухня площадью 6 квадратных метров.
На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и из задымлённой зоны спасли четырёх человек.
К тушению привлекались 16 специалистов и шесть единиц техники.
Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.