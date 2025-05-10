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В Башкирии пожарные спасли в горящей квартире четырёх человек

В Стерлитамаке на проспекте Ленина произошёл пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, загорелась кухня площадью 6 квадратных метров.

Источник: Главное управление МЧС по Республике Башкортостан

На место оперативно прибыли пожарные МЧС России и из задымлённой зоны спасли четырёх человек.

К тушению привлекались 16 специалистов и шесть единиц техники.

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.