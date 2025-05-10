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В Омской области лоб в лоб столкнулись две «Приоры»

В лобовом столкновении серьезно пострадали оба водителя.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск. Авария произошла в районе 753-го километра трассы на территории Марьяновского района.

По данным Госавтоинспекции Омской области, лобовое столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. Один водитель направлялся в сторону Исилькуля, второй — в Омск.

В результате сильного удара оба автомобиля оказались в кювете. Один из автомобилей перевернулся на крышу, у второго вырваны двери и колеса, кузов сильно деформирован. На корпусе одного из автомобилей видны следы крови.

Несмотря на серьезность аварии, оба водителя выжили и были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются личности участников ДТП и точные обстоятельства произошедшего.