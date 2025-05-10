Певицу Нетребко объявили в розыск судебные приставы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Решение суда о допуске сотрудников коммунальных служб в квартиру оперной певицы Анны Нетребко в Петербурге и взыскании неустойки передано для исполнения судебным приставам. Это следует из базы исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
«Исполнительное производство от 23.04.2025. Должник — Нетребко Анна Юрьевна. Исполнительный лист от 25.03.2025 Октябрьский районный суд», — говорится в записи.
Октябрьский районный суд установил неустойку в размере 20 тыс. рублей ежемесячно за каждый месяц просрочки исполнения решения суда и постановил взыскать с певицы в доход городского бюджета госпошлину в размере 6 тыс. рублей.
Само решение по делу было принято еще в январе 2024 года.
«Обязать обеспечить представителям межведомственной комиссии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга доступ в квартиру для проведения проверки наличия или отсутствия несогласованной перепланировки и (или) переустройства помещения в течение двух недель с даты вступления решения суда в законную силу», — говорится в материалах суда.