Певицу Нетребко объявили в розыск судебные приставы

«Обязать обеспечить представителям межведомственной комиссии Адмиралтейского района Санкт-Петербурга доступ в квартиру для проведения проверки наличия или отсутствия несогласованной перепланировки и (или) переустройства помещения в течение двух недель с даты вступления решения суда в законную силу», — говорится в материалах суда.