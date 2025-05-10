В РФ запустили единый реестр военных повесток: как будут бороться с уклонистами от службы

Согласно информации, размещенной на портале, повестка может быть направлена гражданину в следующих четырех случаях: для уточнения данных воинского учета, для прохождения медицинского освидетельствования, для явки на заседание призывной комиссии, а также для отправки к месту прохождения военной службы. В соответствии с действующим законодательством, повестка считается официально врученной спустя семь дней с момента ее размещения в соответствующем реестре.