В РФ запустили единый реестр военных повесток: как будут бороться с уклонистами от службы

Реестр повесток в России заработал.
В России 9 мая начал работу официальный сайт реестра повесток, на котором граждане получили возможность проверять выданные на их имя повестки и оформлять выписки. Помимо частных лиц, доступ к сервису получили и организации.
Россияне теперь могут проверять повестки, оформленные на их имя, а также получать соответствующие выписки. Организации имеют возможность запрашивать необходимые данные через личный кабинет, однако доступ возможен только при использовании браузеров Яндекс или Chromium GOST. Подробнее о реестре повесток — в материале URA.RU.
Что такое реестр повесток.
Пользователям предлагали воспользоваться браузерами Яндекс или Chromium GOSTФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В России с 9 мая начал функционировать единый реестр повесток. До официального запуска система работала в тестовом режиме, но 9 мая с портала исчезло уведомление о бета-версии. В настоящее время вход на сайт осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».
В реестре граждане имеют возможность авторизоваться и проверить, не была ли им направлена повестка, а при необходимости — получить ее копию. Также сервис доступен для организаций.
Портал для получения электронных повесток начал работу в сентябре 2024 года в пилотном режиме на территории Рязанской и Сахалинской областей, а также Республики Марий Эл. Впоследствии, в ноябре, планировалось расширить проект на все регионы страны, однако запуск в общероссийском масштабе был отложен.
Сайт лег в первый же день работы.
Сайт лег в первый день работыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Пользователям рекомендовалось использовать браузеры «Яндекс» или Chromium GOST, однако воспользоваться сервисом 9 мая удалось немногим — из-за высокого наплыва посетителей платформа оказалась недоступна на несколько часов, сообщает «Фонтанка.ру». Уже к 10 мая доступ к реестру был восстановлен.
Когда могут прислать повестку.
Согласно информации, размещенной на портале, повестка может быть направлена гражданину в следующих четырех случаях: для уточнения данных воинского учета, для прохождения медицинского освидетельствования, для явки на заседание призывной комиссии, а также для отправки к месту прохождения военной службы. В соответствии с действующим законодательством, повестка считается официально врученной спустя семь дней с момента ее размещения в соответствующем реестре.