В Европе пригрозили поставить крест на «Северном потоке — 2» в случае отказа РФ от перемирия

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня», — говорится в статье The New York Times. По информации газеты, идею введения санкций против «Северного потока-2» уже обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.