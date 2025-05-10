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Около 700 человек эвакуировали из ТРЦ «Ривьера» на юге Москвы из-за возгорания

Около 700 человек в субботу, 10 мая, эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Ривьера» на юге Москвы.

Около 700 человек в субботу, 10 мая, эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Ривьера» на юге Москвы.

Причиной стало возгорание на цокольном этаже здания — огонь охватил натяжной потолок на площади четырех квадратных метров. К текущему моменту пламя полностью потушили, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Другой случай произошел в середине января, когда из-за угрозы взрыва в ТЦ «Филион», расположенном в Багратионовском проезде на западе столицы, эвакуировали 500 человек.

Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.

Еще один случай эвакуации произошел в начале того же года в апреле. В экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрывов в нескольких фитнес-клубах в центре столицы.