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В Сириусе под колесами грузовика погиб мужчина

Авария произошла на федеральной трассе.

Источник: Полиция ФТ Сириус — Telegram

В полдень в воскресенье, 10 мая, в Сириусе на федеральной трассе А-147 произошло смертельное ДТП. Под колесами мини-грузовика Hyundai погиб мужчина.

По информации полиции, автомобиль наехал на пешехода, который переходил дорогу вне разрешенного места.

Ранее «Югополис» сообщал, что аналогичная трагедия едва не произошла сегодня в станице Холмской Абинского района. Там грузовик чуть было не сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Многотонная машина не успела затормозить перед остановившейся вперед легковушкой и вывернула прямо на людей. К счастью, они успели сориентироваться и отскочили в сторону, благодаря чему и избежали гибели.