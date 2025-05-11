В Сириусе под колесами грузовика погиб мужчина

Ранее «Югополис» сообщал, что аналогичная трагедия едва не произошла сегодня в станице Холмской Абинского района. Там грузовик чуть было не сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Многотонная машина не успела затормозить перед остановившейся вперед легковушкой и вывернула прямо на людей. К счастью, они успели сориентироваться и отскочили в сторону, благодаря чему и избежали гибели.