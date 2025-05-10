Трамп одобрил Украине поставку сотни ракет для HIMARS и Patriot

Издание отмечает, что экспортное разрешение США необходимо даже тогда, когда произведенное американскими компаниями вооружение находится на балансе союзников страны. Такое решение стало ответом на запрос Германии о передаче Украине дополнительной военной помощи, включая ракеты для систем HIMARS и MARS II, а также комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые имеют ключевое значение для защиты украинской инфраструктуры от ракетных ударов.