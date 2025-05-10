Хинштейн: ВСУ атаковали дроном памятник советским летчикам под Курском

Дрон ВСУ атаковал в Беловском районе Курской области памятник советским летчикам, монумент частично поврежден. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В поселке Коммунар Беловского района 10 мая вражеский FPV-дрон атаковал памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки монумент был частично поврежден», — говорится в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал, поврежденный объект будет восстановлен, добавил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что семейная пара пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области, членов семьи госпитализировали.