Авиакомпании РФ облетают закрытое воздушное пространство Индии

Рейсы российских компаний летят в Дели и на Гоа, обходя закрытое воздушное пространство.
Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в индийские города Дели и Гоа, несмотря на временное закрытие части воздушного пространства Индии. Об этом сообщает сообщает Росавиация, передают СМИ.
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«Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами», — сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.
Ранее первый заместитель главы МИД Индии заявил, что с 17:00 по местному времени (14:30 мск) Индия и Пакистан прекратили все обстрелы. В том числе и военные действия на земле, в воздухе и на море.
URA.RU рассказывало, что в Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир.