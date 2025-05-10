Макрон не исключил возможность размещения западных военных на Украине

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил», — процитировала слова Макрона французская газета Le Parisien.