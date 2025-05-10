В Курской области спасший около 400 курян волонтер подорвался на мине

В Курской области волонтер Александр Келенджеридзе, который спас около 400 курян, подорвался на мине, его посмертно наградят, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Наступил на растяжку (9 мая — прим. ред.) около села Черкасская Конопелька в Суджанском районе. Сдетонировала противопехотная осколочная мина направленного поражения. Александр не выжил. Ему было 60 лет», — написал Александр Хинштейн в Telegram.
Он отметил, что погибшего знали в Кореневском районе как «дядю Сашу» и «Грузина». Изначально он работал дальнобойщиком. Однако в августе 2024 года решил помогать эвакуировать людей. Александр Келенджеридзе спас около 400 курян, а также помогал вывозить тела погибших.
Ранее сообщалось, что в Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов во время выполнения служебно-боевой задачи.