В Курской области спасший около 400 курян волонтер подорвался на мине

Он отметил, что погибшего знали в Кореневском районе как «дядю Сашу» и «Грузина». Изначально он работал дальнобойщиком. Однако в августе 2024 года решил помогать эвакуировать людей. Александр Келенджеридзе спас около 400 курян, а также помогал вывозить тела погибших.