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Жительница белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ

Женщину с осколочными ранения доставили в больницу.

Источник: АиФ Воронеж

Жительница белгородского села Ясные Зори пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшую госпитализировали в больницу с осколочными ранениями лица и баротравмой.

10 мая ранее Гладков сообщил, что семейная пара пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.

Пострадавших госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.