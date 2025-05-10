Жительница белгородского села пострадала при атаке дрона ВСУ

Жительница белгородского села Ясные Зори пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавшую госпитализировали в больницу с осколочными ранениями лица и баротравмой.
10 мая ранее Гладков сообщил, что семейная пара пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.
Пострадавших госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.