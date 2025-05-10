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Абхазия оказалась обесточена из-за сильного ветра

В некоторых местах наблюдаются падения деревьев.

Источник: Аргументы и факты

В результате сильного ветра вся территория Абхазии осталась без электричества. Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

По его словам, порывы ветра затронули Сухум, Гулрыпшский и Гудаутский районы, что привело к отключению электроэнергии. В некоторых местах наблюдаются падения деревьев, а в Сухуме произошло обрушение крыши с одного из домов.

Заместитель министра также отметил, что в Рицинском парке упавшее дерево заблокировало движение нескольких автомобилей. Спасатели оперативно разблокировали трассу, и автомобили смогли продолжить движение. В Новом Афоне на вокзале также произошло падение дерева, которое было распилено и убрано сотрудниками МЧС.

По информации главы Администрации Сухума Тимура Агрбы, все коммунальные и аварийно-спасательные службы столицы были мобилизованы для ликвидации последствий стихии.

Ранее в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Штатно сработала противоаварийная автоматика.