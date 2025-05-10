Абхазия оказалась обесточена из-за сильного ветра

В результате сильного ветра вся территория Абхазии осталась без электричества. Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.
По его словам, порывы ветра затронули Сухум, Гулрыпшский и Гудаутский районы, что привело к отключению электроэнергии. В некоторых местах наблюдаются падения деревьев, а в Сухуме произошло обрушение крыши с одного из домов.
Заместитель министра также отметил, что в Рицинском парке упавшее дерево заблокировало движение нескольких автомобилей. Спасатели оперативно разблокировали трассу, и автомобили смогли продолжить движение. В Новом Афоне на вокзале также произошло падение дерева, которое было распилено и убрано сотрудниками МЧС.
По информации главы Администрации Сухума Тимура Агрбы, все коммунальные и аварийно-спасательные службы столицы были мобилизованы для ликвидации последствий стихии.
Ранее в Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Штатно сработала противоаварийная автоматика.