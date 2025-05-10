Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поцеловав его в щеку перед своим отъездом из Киева. Там проходила встреча европейских лидеров в рамках «коалиции желающих». Соответствующие кадры появились в соцсетях.