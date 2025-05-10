Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

Макрон не сдержал эмоций при встрече с Зеленским.
Президент Франции Эммануэль Макрон попрощался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поцеловав его в щеку перед своим отъездом из Киева. Там проходила встреча европейских лидеров в рамках «коалиции желающих». Соответствующие кадры появились в соцсетях.
«Французский президент обнял Зеленского, похлопал по спине и поцеловал в щеку, прежде чем направился к ожидающему его автомобилю. Накануне оба президента провели встречу в доме Городецкого», — уточнила «Лента.ру».
Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон прибыл в Киев. Целью визита было обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине.