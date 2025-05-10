Зеленский опубликовал совместное заявление по итогам встречи с лидерами ЕС

«Европейские политики пришли к мнению, что полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая. Мониторинг может быть развернут в координации с США, после чего должны начаться содержательные переговоры», — сообщает Lenta.ru. По данным агентства, эта позиция поддерживается не только странами Европы, но и Соединенными Штатами.