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Несколько построек загорелись в Химках на площади 184 квадратных метров

Несколько построек загорелись в подмосковных Химках. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал РЕН ТВ.

Несколько построек загорелись в подмосковных Химках. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал РЕН ТВ.

— Мощным пламенем горят несколько построек в деревне Ивакине в Химках, — сказано в Telegram-канале портала.

По предварительным данным, площадь пожара составила 184 квадратных метра, передали в МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Вечером 7 мая на юго-востоке и северо-востоке столицы произошли два пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На улице Верхние Поля загорелись строительные бытовки, в огне погиб мужчина.

Также пожар в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел вечером 5 мая. Там загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.