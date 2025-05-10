Несколько построек загорелись в Химках на площади 184 квадратных метров

Несколько построек загорелись в подмосковных Химках. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил канал РЕН ТВ.
— Мощным пламенем горят несколько построек в деревне Ивакине в Химках, — сказано в Telegram-канале портала.
По предварительным данным, площадь пожара составила 184 квадратных метра, передали в МЧС.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Вечером 7 мая на юго-востоке и северо-востоке столицы произошли два пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На улице Верхние Поля загорелись строительные бытовки, в огне погиб мужчина.
Также пожар в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел вечером 5 мая. Там загорелись две квартиры и обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.