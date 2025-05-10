Несколько построек загорелись в Химках на площади 184 квадратных метров

Вечером 7 мая на юго-востоке и северо-востоке столицы произошли два пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На улице Верхние Поля загорелись строительные бытовки, в огне погиб мужчина.