Четырехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Якутске и выжил

В городе Якутске четырехлетний ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна. Об этом сообщило в субботу, 10 мая, управление СК России по региону.
Инцидент случился в микрорайоне «Борисовка-1», в квартире на девятом этаже. Подробности о том, по какой причине пострадавший малыш выпал из окна и какие травмы он получил, не уточняются.
Прибывшие на место врачи доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии в больницу. На данный момент ему оказывают необходимую медпомощь. В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета.
— В рамках процессуальной проверки проводится осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия, — сказано в Telegram-канале ведомства.
7 мая похожий инцидент случился в Москве: четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома, расположенного на улице Булатниковской. По предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе с бабушкой. Она отвлеклась на непродолжительное время, а мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры.