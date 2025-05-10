Четырехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Якутске и выжил

7 мая похожий инцидент случился в Москве: четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома, расположенного на улице Булатниковской. По предварительной информации, ребенок находился в квартире вместе с бабушкой. Она отвлеклась на непродолжительное время, а мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры.