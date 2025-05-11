Установили личности растоптавших флаг с георгиевской лентой в Калужской области

В этот день «Известия» сообщали, что дети растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Кадры с их поступком распространились в интернете. На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города два мальчика бросили флаг на землю и вставали на него ногами.