Установили личности растоптавших флаг с георгиевской лентой в Калужской области

В Калужской области правоохранители установили личности детей, которые осквернили символ воинской славы РФ — флаг с георгиевской лентой. Об этом в субботу, 10 мая, сообщили в управлении МВД России по региону.
— Во время мониторинга Сети было установлено, что в городе Обнинске Калужской области несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности установили личности несовершеннолетних.
— Они и их родители переданы следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий, — добавили в УМВД.
В этот день «Известия» сообщали, что дети растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске. Кадры с их поступком распространились в интернете. На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города два мальчика бросили флаг на землю и вставали на него ногами.
9 мая передали, что родители подростков, которые осквернили Знамя Победы в Пензе, были привлечены к административной ответственности. В инциденте участвовали двое: мальчик сорвал знамя, а девочка опустила его в лужу. Позже она извинилась за свои действия на камеру.