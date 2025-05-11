Тем не менее, несмотря на провокации со стороны Киева, Вооруженные силы России придерживаются установленного режима прекращения огня, действующего в связи с празднованием 80-летнего юбилея Победы. В министерстве подчеркивали, что российские войска продолжают строго выполнять условия перемирия на линии соприкосновения в зоне СВО. При этом в ведомстве также заявили о готовности пресекать возможные провокации со стороны киевских властей. Будущие решения и действия российских сил будут определяться развитием оперативной обстановки в регионе. В Кремле на это подчеркнули, что анализируют ситуацию со всеми атаками ВСУ в период перемирия.