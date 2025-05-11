В зоне СВО закончилось перемирие ко Дню Победы

В последнем случае украинская атака при помощи дронов привела к пострадавшим. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадали два человека. Один из них — сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение. Он был немедленно госпитализирован. Заместитель губернатора также получил травмы, в том числе сотрясение мозга. Атака была произведена на здание правительства региона.