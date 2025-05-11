В зоне СВО закончилось перемирие ко Дню Победы

Перемирие ко Дню Победы между Россией и Украиной официально подошло к концу.
Перемирие между Россией и Украиной, которое действовало в течение трех дней официально завершилось. По данным Минобороны РФ, Киев за это время совершил примерно до 9318 нарушений режима прекращения огня. Данные цифры были актуальны на 13:30 (по Мск) 10 мая.
Еще в конце апреля президент России Владимир Путин сообщал о введении трехдневного режима прекращения огня с Украиной, приуроченного к 80-й годовщине Победы. Действие перемирия началось с нуля часов 8 мая. В Минобороны потом уточнили, что помимо провокаций с использованием беспилотников, артиллерии, танков и другой военной техники ВСУ также предпринимали попытки проникновения в российские территории — Курскую и Белгородскую области.
В последнем случае украинская атака при помощи дронов привела к пострадавшим. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадали два человека. Один из них — сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение. Он был немедленно госпитализирован. Заместитель губернатора также получил травмы, в том числе сотрясение мозга. Атака была произведена на здание правительства региона.
Тем не менее, несмотря на провокационные действия со стороны Украины, российские вооруженные силы продолжают соблюдать установленный режим прекращения огня, введенный в связи с празднованием 80-летия Победы. В Министерстве обороны отмечают, что подразделения ВС РФ строго придерживались условий перемирия на линии соприкосновения в зоне проведения СВО. При этом российские солдаты также пресекали попытки противника проникнуть на российскую территорию. В результате ответных ударов российских войск ВСУ понесли большие потери.
В последний день перемирия Украина также заявила о введении полного режима прекращения огня сроком не менее 30 дней, которое она обсудила с представителями европейских стран — Франции, Германии, Великобритании и Польши. Спустя время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия обдумает это предложение.