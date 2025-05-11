В Калининграде задержали подозреваемого в избиении сотрудницы караоке-клуба

Во Всероссийской федерации самбо заявили РИА Новости, что Алексей Гончаров не является членом сборной команды России по самбо. По данным федерации, он действительно в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но на этом его спортивная карьера в самбо завершилась. В спортивной организации отметили, что Гончаров больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по этому виду спорта.