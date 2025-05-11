В Калининграде задержали подозреваемого в избиении сотрудницы караоке-клуба

Согласно сообщению, которое в субботу опубликовал Telegram-канал SHOT, фигурантом является самбист Алексей Гончаров. Как пишет Telegram-канал со ссылкой на неназванных очевидцев, в ночь на четверг Гончаров не оплатил счет в калининградском клубе «Эйфория» и в ответ на требования сотрудницы остановиться, как утверждается в сообщении канала, ударил ее в лицо. У 26-летней девушки диагностированы два перелома, она намерена привлечь Гончарова к ответственности. Спортсмен является бронзовым призером чемпионата России-2008 по боевому самбо.
«Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки. В настоящее время он доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району, где сознался в содеянном», — говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее пресс-служба УМВД по Калининградской области сообщала, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Полицейские предварительно установили, что телесные повреждения сотруднице караоке-клуба причинил 37-летний житель города Светлого Калининградской области, не пожелавший оплатить предоставленный ему чек.
Во Всероссийской федерации самбо заявили РИА Новости, что Алексей Гончаров не является членом сборной команды России по самбо. По данным федерации, он действительно в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо, но на этом его спортивная карьера в самбо завершилась. В спортивной организации отметили, что Гончаров больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по этому виду спорта.