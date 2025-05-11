WSJ: Трамп признал, что завершить конфликт на Украине сложнее, чем он обещал

Президент Трамп не смог оперативно разрешить конфликт на Украине.
Завершить конфликт на Украине гораздо сложнее, чем планировалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на людей, присутствовавших на частной встрече Трампа с крупными спонсорами в его клубе во Флориде.
По информации издания, Трамп рассказал собравшимся, что прекращение конфликта России и Украины стало для него «растущим разочарованием», которое не дает ему спать по ночам. «С президентом России Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел “всего”, — сказал Трамп, имея в виду Украину», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова одного из участников встречи.
Ранее ряд американских должностных лиц высказали мнение, что Трамп сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной. По их словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от самих сторон, а США смогут переключиться на другие задачи.