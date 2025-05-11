WSJ: Трамп признал, что завершить конфликт на Украине сложнее, чем он обещал

По информации издания, Трамп рассказал собравшимся, что прекращение конфликта России и Украины стало для него «растущим разочарованием», которое не дает ему спать по ночам. «С президентом России Владимиром Путиным было особенно трудно вести переговоры, и он хотел “всего”, — сказал Трамп, имея в виду Украину», — сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова одного из участников встречи.