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Шесть неизвестных с оружием похитили мужчину в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия разыскивают шестерых неизвестных, которые с применением оружия похитили мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия разыскивают шестерых неизвестных, которые с применением оружия похитили мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Уточняется, что вечером в субботу, 10 мая, группа неизвестных в количестве не менее шести человек, находясь у продуктового магазина в сельском поселении Яндаре, с применением оружия похитила 28-летнего местного жителя.

— Подозреваемые скрылись с места происшествия на машине российского производства. На место происшествия выехал руководитель следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Произведен осмотр места происшествия, в ходе него были изъяты гильзы калибра 5×45 миллиметров, травматический пистолет и другие следы преступления, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и проводят иные следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

7 мая суд вынес приговор двум иностранцам, похитившим девушку из подмосковного Королева, потому что она якобы украла у одного из них пять миллионов рублей. Злоумышленники избивали потерпевшую и требовали отдать деньги.