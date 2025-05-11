Шесть неизвестных с оружием похитили мужчину в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов в Республике Ингушетия разыскивают шестерых неизвестных, которые с применением оружия похитили мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Уточняется, что вечером в субботу, 10 мая, группа неизвестных в количестве не менее шести человек, находясь у продуктового магазина в сельском поселении Яндаре, с применением оружия похитила 28-летнего местного жителя.
— Подозреваемые скрылись с места происшествия на машине российского производства. На место происшествия выехал руководитель следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Произведен осмотр места происшествия, в ходе него были изъяты гильзы калибра 5×45 миллиметров, травматический пистолет и другие следы преступления, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и проводят иные следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.
7 мая суд вынес приговор двум иностранцам, похитившим девушку из подмосковного Королева, потому что она якобы украла у одного из них пять миллионов рублей. Злоумышленники избивали потерпевшую и требовали отдать деньги.