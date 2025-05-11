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Автомобиль Rolls-Royce врезался в Audi в центре Москвы

Автомобиль Rolls-Royce врезался в машину Audi в центре столицы. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил источник канала РЕН ТВ.

Автомобиль Rolls-Royce врезался в машину Audi в центре столицы. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил источник канала РЕН ТВ.

— С автомобилями на Москворецкой набережной также столкнулся Hyundai. Никто не пострадал, — сказано в Telegram-канале портала.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС.

10 мая на Косинском шоссе произошла авария. ДТП случилось в районе дома 6а по улице Дмитриевского.

Утром 10 мая на 103-м километре внешней стороны МКАД в районе съезда № 103 произошла авария с участием автомобиля и пешехода.

8 мая на внутренней стороне 77-го километра МКАД также произошло ДТП.