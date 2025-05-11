Путин ответил на призывы об объявлении перемирия

«В ходе переговоров есть шанс выйти на прекращение огня», — сказал Путин. Трансляция выступления велась на канале «Россия-24». При этом, президент отметил, что «киевские власти, вы сами это видите прекрасно, вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня».