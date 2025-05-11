Путин: ВСУ понесли очень большие потери за три дня нарушения перемирия

Путин также заявил о том, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что в США знают о нарушениях со стороны украинских военных, которые касаются атак по энергообъектам на территории России.