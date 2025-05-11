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Путин: ВСУ понесли очень большие потери за три дня нарушения перемирия

Противник понес большие потери при попытках напасть на госграницу России во время майского перемирия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских и зарубежных СМИ в Кремле.

Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия.

Противник понес большие потери при попытках напасть на госграницу России во время майского перемирия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских и зарубежных СМИ в Кремле.

«Атаки и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери», — сказал Путин. Трансляция выступления велась на канале «Россия-24».

Путин также заявил о том, что Киев в течение действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре нарушил его порядка 130 раз. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что в США знают о нарушениях со стороны украинских военных, которые касаются атак по энергообъектам на территории России.