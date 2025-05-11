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Песков: для установления устойчивого мира на Украине нужны серьезные переговоры

Решение об установлении устойчивого мира на Украине возможно только при условии проведения серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине.

Решение об установлении устойчивого мира на Украине возможно только при условии проведения серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — подчеркнул Песков, комментируя возможность достижения мира на Украине посредством переговоров в Турции. Информацию передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, предложив провести их в Стамбуле, начиная с 15 мая. Для организации встречи он намерен обратиться к президенту Турции с просьбой поддержать проведение диалога между Москвой и Киевом на турецкой территории.