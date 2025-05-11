Песков: для установления устойчивого мира на Украине нужны серьезные переговоры

Президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, предложив провести их в Стамбуле, начиная с 15 мая. Для организации встречи он намерен обратиться к президенту Турции с просьбой поддержать проведение диалога между Москвой и Киевом на турецкой территории.