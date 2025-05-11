В Турции отреагировали на предложение Путина возобновить переговоры по Украине

Турция неоднократно заявляла о своей готовности выступить посредником в организации переговоров по урегулированию ситуации на Украине и будет ждать конкретных шагов от сторон. Об этом сообщил дипломатический источник в турецкой столице. По его словам, Анкара уже выражала готовность оказать любые посреднические усилия и считает Стамбул идеальным местом для проведения таких встреч.