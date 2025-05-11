В Турции отреагировали на предложение Путина возобновить переговоры по Украине

Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине.
Турция неоднократно заявляла о своей готовности выступить посредником в организации переговоров по урегулированию ситуации на Украине и будет ждать конкретных шагов от сторон. Об этом сообщил дипломатический источник в турецкой столице. По его словам, Анкара уже выражала готовность оказать любые посреднические усилия и считает Стамбул идеальным местом для проведения таких встреч.
«С нашей стороны неоднократно высказывалась готовность оказать любые посреднические усилия для проведения переговоров. Необходимо дождаться конкретных действий», — сообщил собеседник РИА Новости на просьбу прокомментировать предложение российского лидера. Также дипломат подчеркнул, что благодаря накопленному опыту и возможности вести диалог со всеми участниками конфликта, а также наличию доверия сторон, Турция способна обеспечить необходимые условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос организации переговоров с Украиной в Стамбуле. Он предложил возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий и приступить к ним без промедления — 15 мая в Стамбуле. По его словам в ходе диалога не исключено прийти к соглашению о перемирии.